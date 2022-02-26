У Брюсселі протестували проти російської агресії перед представництвом РФ в ЄС

Близько трьох тисяч людей зібралися на акцію протесту проти вторгнення Росії в Україну у столиці Бельгії Брюсселі. Вони прийшли до посольства Російської Федерації в центрі міста.

Демонстранти тримали прапори ЄС та України, а також плакати англійською, українською та російською мовами з написами «Зупиніть війну» та «Україна = Європа». В акції взяли участь громадяни різних країн-членів ЄС. Вони закликали припинити кровопролиття в Україні. Жоден представник російського посольства не вийшов до демонстрантів.

«Я прийшла сюди, щоб вимагати від росіян припинити війну, яку Путін розв’язав у центрі Європи. Невинні люди не повинні гинути під бомбами й ракетами у 2022 році, як це було під час Другої Світової війни», – пояснила одна з учасниць акції.

Аналогічні мітинги на підтримку України вже відбулися в Німеччини, Грузії, Угорщини, Бельгії, Чехії, Франції, Великобританії, Чорногорії, Австрії, Іспанії, Латвії, Польщі, Португалії, Словаччини, на Кіпрі, а також у США та Австралії.

Напередодні, 24 лютого, сяяла кольорами українського прапора будівля Єврокомісії, яка також розташована в бельгійській столиці.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також раніше заперечили дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявили, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.