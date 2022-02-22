У Львові вимагали вивести російські війська з Білорусі

Представники білоруської діаспори, які проживають в Україні, протестували біля приміщення російського генконсульства у Львові, вимагаючи виведення російських військ і бойової техніки з території Білорусі.

«Навчання вже завершились. Ми проти того, щоб руками нелегітимного Лукашенка втягнути у війну Білорусь із Україною», – сказав Радіо Свобода Олексій Францкевич, представник білоруської діаспори у Львові.

Учасники акції тримали у руках плакати «Ні війні», «Білорусь – не Росія», «Вимагаємо вивести російські війська з Білорусі».

«Це неправильно забирати в українців їхню землю. Це російська агресія, те, що і відбувається в Білорусі. Я для себе вирішив, що залишаюсь в Україні, бо ховатись вже набридло», – каже Максим Праженик, який нелегально потрапив в Україну торік у грудні. Проти нього була порушена кримінальна справа в Білорусі і винесений вирок. Правозахисні організації визнали його політичним в’язнем.

Представники російського консульства відмовились виходити і білоруси надіслали звернення поштою на адресу російського посольства в Україні.

«Навчання в Білорусі завершились і подальше перебування російських військ буде сприяти нарощенню напруженості на кордонах Білорусі та України і можливому втягуванню Білорусі в якості країни-агресора у збройний конфлікт між Росією і Україною. Вимагаємо від керівництва Росії негайно вивести російські війська і бойову техніку з територіі Білорусі», – йдеться у зверненні білоруської громади.

Учасники акції скандували «Ні війні!», «Руки геть від Білорусі!», «Руки геть від України!».

Генеральне консульство Росії у Львові припинило запис і прийом громадян, через, як інформує офіційний сайт дипустанови, «складну епідситуацію».

Після рішення Росіі визнати «незалежність» збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і введення на окуповані українські території російських військ львів’яни прийшли пізно ввечері 22 лютого з протестом до Генконсульства Росії. Учасники акцііі прикріпили плакати на ворота будівлі, зранку їх уже не було.

За словами правоохоронців, які чергують біля приміщення, знімали плакати не поліцейські. У консульстві перебуває певна частина співробітників.