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«Надати більше зброї»: як Естонія допомагає Україні протистояти Росії

«Надати більше зброї»: як Естонія допомагає Україні протистояти Росії
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«Надати більше зброї»: як Естонія допомагає Україні протистояти Росії

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Посол Естонії в Україні Каймо Кууск про Джавеліни, НАТО і безпекову ситуацію у Європі.

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