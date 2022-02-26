Українські військові готуються обороняти аеропорт Василькова – фотогалерея

У ніч проти 26 лютого тривала битва за місто Васильків, що під Києвом. Зокрема, бої розгорнулися за місцевий аеродром. Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли на ньому українських бійців.



Силами ЗСУ, Нацгвардії та тероборони ворожий десант був знищений.



Кореспондент Радіо Свобода їздив до міста Василькова, де збили щонайменше один військовий літак російських військових.