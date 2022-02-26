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Українські військові готуються обороняти аеропорт Василькова – фотогалерея

У ніч проти 26 лютого тривала битва за місто Васильків, що під Києвом. Зокрема, бої розгорнулися за місцевий аеродром. Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли на ньому українських бійців.

Силами ЗСУ, Нацгвардії та тероборони ворожий десант був знищений.

Кореспондент Радіо Свобода їздив до міста Василькова, де збили щонайменше один військовий літак російських військових.
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1 У ніч проти 26 лютого тривала битва за місто Васильків, що під Києвом
Зокрема, бої розгорнулися за місцевий аеродром
2 Зокрема, бої розгорнулися за місцевий аеродром
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Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли на ньому українських бійців
4 Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли на ньому українських бійців
Силами ЗСУ, Нацгвардії та тероборони ворожий десант був знищений
5 Силами ЗСУ, Нацгвардії та тероборони ворожий десант був знищений
У Василькові збили щонайменше один військовий літак російських військових
6 У Василькові збили щонайменше один військовий літак російських військових
Українські військові готуються обороняти аеропорт Василькова у наступну ніч проти 27 лютого
7 Українські військові готуються обороняти аеропорт Василькова у наступну ніч проти 27 лютого
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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