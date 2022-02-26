НАТО посилює підтримку України – Генштаб ЗСУ

НАТО посилює підтримку України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, 13 країн «надіслали або схвалюють військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання».

При цьому Італія готує фінансову підтримку, Іспанія – гуманітарну, а Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з партнерами в Україні, додають у командуванні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».