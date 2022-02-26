Військові РФ скинули на Вінниччині дві авіабомби, ДСНС їх знищила

Українські рятувальники в суботу знищили дві російські авіабомби на Вінниччині. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, роботи провела група аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

«У Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100. Їх так званий «русскій мір» скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали громадян бути обережними та при виявленні підозрілих предметів не торкайтеся їх.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.