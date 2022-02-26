Вбивство цивільних і пораненого, обстріл будинку в Харкові – Венедіктова повідомила про розслідування

Російські військові вчинили низку воєнних злочинів проти мирних жителів, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 26 лютого. За її словами, органи прокуратури та правоохоронці продовжують фіксувати та розслідувати такі злочини.

«Сьогодні на трасі УКРНІОЗ в Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни – ред.)», – написала Венедіктова на своїй фейсбук-сторінці.

Крім того, за її даними, в районі села Зеленівка поблизу Херсона невстановлені люди розстріляли журналіста Ділєрбека Шакірова – співробітника журналу «Навколо тебе». Справу розслідують за тією ж статтею.

Венедіктова також оприлюднила фото наслідків обстрілу житлового будинку в Харкові.

«Інформацію по постраждалим ще з’ясовуємо. Ідуть запеклі бої. Ніч буде важкою. Але завтра сонце», – додала генеральна прокурорка.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».