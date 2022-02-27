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Київська влада просить зачиняти вікна через пожежу на нафтобазі під Васильковом

Державна служба зі спеціального зв’язку попереджає, що шкідливі речовини, які потрапили в повітря через пожежу, можуть піти в будь-який бік

Київська міська державна адміністрація радить зачиняти вікна через шкідливі викиди внаслідок пожежі під Васильковом.

«Увага — якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв’язку із пожежею на нафтобазі у місті Васильків дим та шкідливі речовини можуть розноситися вітром!» – попереджає КМДА.

Тим часом Державна служба зі спеціального зв’язку попереджає, що шкідливі речовини, які потрапили в повітря через пожежу, можуть піти в будь-який бік, тому що вітер постійно змінює напрямок.

Пожежа на нафтобазі під Васильковом спалахнула раніше вночі проти 27 лютого внаслідок обстрілів російських військ, повідомила очільниця міста Наталія Баласиневич.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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