Групу російських диверсантів знешкодили у Дарницькому районі Києва (відео)

Поліція і ЗСУ знищили групу російських диверсантів при спробі прорвати блокпост у Дарницькому районі Києва, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Відео з місця події зняв поліцейський.

За день перед цим жителі Києва зняли момент, коли бійці тероборони та правоохоронці знешкодили російську диверсійну групу біля Голосіївського управління поліції у Києві.

Після того як Росія почала на світанку 24 лютого широкомасштабну війну проти України, представники місцевих загонів територіальної оборони разом із поліцією почали створювати блокпости на в'їздах і виїздах із населених пунктів, а також перевіряти транзитний транспорт та встановлювати особи тих, хто переміщається під час комендантської години.

Під час перевірки документів у Києві було убито поліцейського.