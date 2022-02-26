На сайті «ТАСС» з’явилися дані про великі втрати Росії, але потім ці цифри були видалені 

Ввечері 26 лютого на сайті російського державного інформаційного агентства «ТАСС» були опубліковані дані про численні втрати серед збройних сил РФ. Це помітила білоруська служба Радіо Свобода.

Дані були вказані в новині про нібито відмову України від переговорів з Москвою. Після слів представника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Кремль продовжить «воєнну операцію» в Україні, йдуть цифри, які уже раніше публікували в Україні.

«Нагадаємо, що в Україні продовжується спеціальна воєнна операція. На даний момент ВС РФ все ще не досягли відчутного прогресу і зустрічають неочікувано сильний спротив з боку ЗСУ», - мовилося в новині.

Також в ній наводилися дані про знищення українськими військовими 14 літаків, 8 вертольотів, 102 танків, 536 бронемашин, 15 артустановок, одного БУКа і 3500 солдатів російських збройних сил.

Невдовзі ця інформація була видалена. Схожі дані раніше публікували представники української влади. Російська влада не публікує даних про свої втрати, Міноборони РФ не коментує дані, оприлюднені українською стороною.

Ввечері 26 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на Чернігівщині українська артилерія знищила ешелон з паливом, що прямував для потреб російської військової техніки.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».