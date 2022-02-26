ЗСУ підірвали ешелон із паливом для армії Росії – Генштаб

На Чернігівщині українська артилерія знищила ешелон з паливом, що прямував для потреб російської військової техніки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, він транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

«Сьогодні вранці на станцію Низківка, Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для Колон російсько-фашистських військ наступаючих із напрямку Чернігів-Суми. Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ. Очевидці повідомляють, що на місці станції – море вогню!», – повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

За його словами, ЗСУ фактично зупинили просування супротивника до Києва зі Сходу.

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В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».