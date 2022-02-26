ЗСУ про втрати Росії: 16 літаків, приблизно 100 танків, понад 3000 військових

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад три тисячі військових, сотні бойових машин і танків, повідомив станом на 20:00 26 лютого Генштаб Збройних сил України.

«Війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу – понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК «Бук» – 1, літаків – 16, вертольотів – 18», – йдеться в заяві Генштабу.

Крім того, у Командуванні повітряних сил повідомили про втрати російської армії за добу.

«Протягом доби Росія втратила три СУ-30 СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76 МД, колону техніки та ешелон з пальним», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили України заявляють, що зупинили наступ Росії на Поліському напрямку – на рубежі Городянка, Буча, Вишгород.

На Сіверщині, зазначається, армійці РФ завершили перегрупування та продовжили наступ на столицю з метою блокування.

Також війська Росії продовжують спроби захопити населені пункти у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

На Південному напрямку російським військовим вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Там тривають бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро.

«Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута», – підсумовується в офіційному повідомленні.

У свою чергу, в російському Міністерстві оборони заявляють, що знищили на території України 821 об’єкт військової інфраструктури.

«14 військових аеродромів, 19 пунктів управління та вузлів зв'язку, 24 зенітних ракетних комплексів ППО С-300 та «Оса», 48 радіолокаційних станцій. Збито: 7 бойових літаків, 7 вертольотів, 9 безпілотних літальних апаратів», – сказав представник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

Крім того, Конашенков запевняє, що вони знищили 87 українських танків та інших бойових машин, а також 28 реактивних систем залпового вогню.

Представник міністерства РФ також переконує, що їхня армія по цивільних об’єктах вогонь не веде.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.