«Ходять, як у себе вдома»: вторгнення російської армії на Херсонщину

Російська армія 25 лютого прорвала оборону Херсона і взяла під контроль переправу до міста, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Також, за повідомленнями Херсонської ОДА, упродовж п’ятниці на підступах до Каховської ГЕС тривали важкі бої. Про те, що відбувається в Новій Каховці, проєкту «Новини Приазов’я» більш детально розповів журналіст місцевого видання «Новий день» Олег Батурін.

«Дуже неспокійно було в Каховському регіоні - це місто Нова Каховка і навколо Каховської ГЕС. Цілий день там тривали бої. Дуже напружена ситуація в селі Веселе», – розповів журналіст.

Вони лізуть по городах. Як казали люди, ніщо їх не зупиняє

«Я спілкувався з місцевими жителями. Вони розповіли, що по Веселому, як у себе вдома, ходять російські військові. Їде військова техніка, їдуть російські військові. Вони лізуть по городах. Як казали люди, ніщо їх не зупиняє. Люди перелякані, сидять по своїх домівках. На деякі подвір’я падали палаючі осколки від снарядів», – додав Батурін.

За його даними, вдень 25 лютого була захоплена адмінбудівля Новокаховської міської ради.

«Туди приїхала колона російської військової техніки, росіяни з автоматами, БТРами, машинами. Вони зайшли спокійно в будівлю міської ради, потім оточили по периметру центральну площу з будівлею міськради. Власне, відтоді там перебувають», – сказав Батурін.

Зв'язатися з керівництвом міськради Нової Каховки журналісту не вдалося.

Біля Каховської ГЕС і розташованих поруч населених пунктів – величезна кількість російської техніки

За словами журналіста, російські військові контролюють не тільки Каховську ГЕС, але й головні споруди Північно-Кримського каналу, через які з Каховського водосховища дніпровська вода запускається до каналу. Споруди захоплені російськими військовими від 24 лютого.

«Ситуація там не змінилася. Біля Каховської ГЕС і розташованих поруч населених пунктів – величезна кількість російської техніки. Місцеві кажуть, що там в них така місцева база. Зокрема, багато техніки стоїть на стадіоні в селі Веселім, де місцеві кажуть, що в їхньому селі стоїть ціла військова частина», – додав Батурін.

Російський голова окупованого в 2014 році Криму Сергій Аксьонов вже заявив, що дамба на Північно-Кримському каналі, яка була побудована на Херсонщині, щоб заблокувати водопостачання на півострів, буде зруйнована російськими військовими.

В Новокаховську лікарню звозять постраждалих від бойових дій російських військових

Також 25 лютого стало відомо, що упродовж дня Бериславська територіальна громада на Херсонщині мала проблеми з електропостачанням.

«Це не тільки місто Берислав, але і низка сіл, там не було світла. В Новокаховську лікарню звозять постраждалих від бойових дій російських військових, їм там надають медичну допомогу і потім забирають», – повідомив Батурін, зазначивши, що місцеві жителі хоч і налякані, але намагаються не піддаватися паніці.

24 лютого пресслужба Херсонської облдержадміністрації, посилаючись на дані РДА, повідомила, що російські війська захопили низку населених пунктів Херсонської області: серед захоплених – Генічеськ, Олешки.

За даними ОДА:

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».