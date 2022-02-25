«Закликаємо Кремль негайно зупинити насильство»: Європа готує нові санкції

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав світову спільноту підтримати Україну і анонсував другу хвилю санкцій від ЄС.

«Розмовляв із президентом Зеленським, оскільки Київ продовжують атакувати російські війська. Закликаю Кремль негайно припинити насильство», – заявив він.

Зі слів Мішеля, друга хвиля санкцій з масовими і важкими наслідками для РФ політично узгоджена минулої ночі.

«Безглузді страждання і втрати мирного населення повинні припинитися. Європа стоїть з народом України і продовжуватиме надавати підтримку», – додав він. Подальший пакет, за його словами, – на терміновій підготовці.

Крім того, про намір ввести додаткові санкції проти Росії заявив італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі, повідомляє Reuters. Він сказав, що Європейський союз завершує розробку першого пакету санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну і готовий запровадити подальші заходи, якщо буде потрібно.

Драгі сказав, що санкції ЄС будуть далекосяжними, вразять російський фінансовий, енергетичний, транспортний і технологічний сектори.

«Ми також передбачаємо другий пакет, у тому числі проти депутатів, які ще не отримали санкції», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого закликав ЄС запровадити жорсткіші заходи проти Росії.

Влада України домагається, щоб Росію відключили від SWIFT, домінуючої системи глобальних фінансових операцій. Латвія і дві інші країни Балтії, Естонія та Литва, також закликають до негайного виключення РФ, але деякі країни ЄС висловили застереження щодо цього кроку.

Тим часом, російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».