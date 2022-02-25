Запоріжжя: бої за Мелітополь, росіяни під Бердянськом і оборонні споруди під обласним центром

У Запорізькій області від ранку тривають бойові дії між українськими і російськими військовими в районі Мелітополя. Також зафіксовано просування російської військової техніки на південь від міста, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у своєму зверненні про ситуацію в регіоні опівдні.

«Тривають локальні вуличні бої за стратегічні об’єкти міста Мелітополь. Зафіксовано влучання снарядів у житлові будинки. Загиблих серед мирного населення немає. Поранено чоловіка і 12-річну дівчинку уламками будівлі. Зафіксовано проїзд та проліт військової техніки агресора Якимовською громадою Мелітопольського району», – йдеться у відеозверненні голови Запорізької ОДА Олександра Старуха про ситуацію в регіоні станом на 13:00 25 лютого.

За даними головного управління ДСНС у Запорізькій області, внаслідок потрапляння снаряду житловий будинок постраждали 12-річна дівчинка та 46-річний чоловік.

Вони перебували у підвалі будинку під час обстрілу. Рятувальники деблокували постраждалих та надали першу домедичну допомогу. Потім їх доставили до пожежно-рятувальної частини, де їм було надано медичну допомогу.

Наразі Мелітопольський район через бойові дії частково знеструмлений. Як повідомляє «Запоріжжяобленерго», внаслідок обстрілів російських військ були пошкоджені енергооб'єкти ПАТ «Запоріжжяобленерго» та НЕК «Укренерго».

Напередодні обстрілів на території Запорізької області також зазнав Бердянськ. Як повідомив на ранок 25 лютого в.о. мера міста Олександр Свидло, ситуація у місті стабільна: аварій і позаштатних ситуацій нема. Втім, наразі за інформацією очільника міста, у бік Бердянська рухається військова колона.

У самому ж Запоріжжі о 10-ій годині було оголошено повітряну тривогу. Втім, наразі ситуація в місті спокійна. Міська влада закликає городян без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом та можливості залишатися вдома. На час воєнного стану в місті також внесені зміни в роботу муніципального транспорту. Зокрема, забезпечено безоплатні перевезення всіх пасажирів міським електротранспортом, та обмежено тимчасово роботу комунальних автобусів.

«Щодо ситуації з промисловими об’єктами: вранці зупинив свою роботу завод «Дніпроспецсталь». Це рішення ухвалило керівництво у зв’язку з загрозою виникнення надзвичайної ситуації набагато більш складного характеру, ніж вибух, у разі потрапляння ракети або снаряду. В обласному центрі триває облаштування оборонних споруд. На в’їздах до міста Запоріжжя встановлюються конструкції, що не дозволять проїхати військовій техніці», – йдеться у відеозверенні голови Запорізької ОДА Олександра Старуха про ситуацію в регіоні на 13:00 25 лютого.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».