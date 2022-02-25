Відключення Росії від SWIFT «залишається на столі» – французький міністр

Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер повідомив 25 лютого, що відключення Росії від глобальної міжбанківської системи платежів SWIFT розглядається, але є «крайнім заходом».

«Це останній захід, SWIFT, але це один із варіантів, який залишається на столі», – сказав ле Мер журналістам перед зустріччю в Парижі зі своїми колегами з країн єврозони, пише агенція Reuters.

У свою чергу президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні, 24 лютого, заявляв, що США та ЄС поки що навряд відключать Росію від SWIFT.

Водночас він зазначив, що вони можуть повернутися до цього питання.

Крім того, підтримати Україну закликав світову спільноту голова Європейської ради Шарль Мішель. Він також анонсував другу хвилю санкцій від ЄС.

«Розмовляв з президентом Зеленським, оскільки Київ продовжують атакувати російські війська. Закликаю Кремль негайно припинити насильство», – сказав він.

Міністри закордонних справ 27 країн Європейського союзу зустрінуться 25 лютого для термінових переговорів щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого закликав ЄС запровадити жорсткіші заходи проти Росії.

Влада України домагається, щоб Росію відключили від SWIFT, домінуючої системи глобальних фінансових операцій. Латвія і дві інші країни Балтії, Естонія та Литва, також закликають до негайного виключення РФ, але деякі країни ЄС висловили застереження щодо цього кроку.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий до переговорів із Україною на високому рівні. Кремль офіційно цю інформацію не підтверджував, його сайт наразі не відкривається.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».