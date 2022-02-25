Макрон закликав Путіна негайно припинити наступ Росії на Україну

Президент Франції Емманюель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна негайно припинити наступ Росії на Україну.

«Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії. Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні», – написав Макрон у твітері.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».