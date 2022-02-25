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Російські війська взяли під контроль переправу до Херсона – голова ОДА

«Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста» – голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута

Російська армія прорвала оборону Херсона і взяла під контроль переправу до міста, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

«Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста», – цитує Лагуту на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба Херсонської ОДА.

Він закликав жителів зберігати спокій і не піддаватися паніці.

«Керівництво області докладає максимум зусиль для підтримки правопорядку і збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, проте обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання», – наголосив Лагута.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

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