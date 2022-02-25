МВС: диверсійні групи в Києві знищені, до міста заходить українська військова техніка

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що всі виявлені в Києві диверсійні групи знищені, а в місто заходить українська військова техніка.

«На цей момент всі диверсійні групи, які були виявлені в місті Києві, знищені і зачищені. Зараз ситуація в місті більш-менш стабілізувалася, паніки немає, є напруження. Зараз до Києва заходить українська військова техніка для того, щоб стримувати оборону міста», – повідомив речник – радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко близько 15:00 25 лютого.

Він закликав не знімати цю техніку і її пересування. «Це потрібно для того, щоб ми зберегли наше місто», – сказав Денисенко.

Він також повідомив про розробку МВС чат-боту в телеграмі, на який можна зайти і «з якого сфотографувати підозрілі мітки, які можуть бути мітками для російської армії».

За даними МВС, у Києві на цю годину роздали 18 тисяч автоматів: «всім добровольцям, усім тим, хто хоче захищати нашу столицю зі зброєю в руках».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.