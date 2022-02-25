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Польща анонсує закриття повітряного простору для російських компаній

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький

Уряд Польщі готує рішення про закриття повітряного простору для російських авіакомпаній, заявив у твітері прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

«Розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній», – повідомив Моравецький.

Напередодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що авіакомпанії «Аерофлот» заборонять польоти до Британії.

24 лютого Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

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