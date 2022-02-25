Біля Одеси обстріляли судно із 600 тоннами пального на борту

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в Одесі під обстріл, за попередніми даними – російського військового корабля, потрапило судно Millenial Spirit.

У фейсбуці Залужний зазначив, що судно було за межами прилеглої морської зони (12 миль).

Як уточнює у фейсбуці Адміністрація морських портів України із посиланням на службу капітана порту, влучення двох ракет у бункерувальник сталось о 12:10 на якірній стоянці 355. На борту судна 600 тонн мазуту та дизеля. Одна ракета потрапила в надбудову, інша – в корпус.

«Сталося возгорання, яке могло, у разі вибуху, призвести до екологічної катастрофи. Члени екіпажу опинилися у воді та запросили на допомогу. Для гасіння пожежі до бункерувальника були спрямовані буксири Бриз-1, Вікторі, ПК-888, КПЛ-99. Для рятування екіпажу – SAR 02», – повідомляє одеська капітанія.

Медичну допомогу забезпечував порт Чорноморськ – з десяти членів екіпажу – двоє у тяжкому стані, інші – в задовільному. У капітана судна тяжкі опіки та зламана рука. О 14:15 постраждалих доставили на берег та відправили до лікарні. Зараз бункерувальник на якорі.

Також біля Одеси обстріляли два судна – на якірній стоянці порту «Південний», за понад 12 миль від берега, повідомив у фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер. На стоянці під обстріл потрапило судно під прапором Панами Namura Queen. Пожежа була локалізована, зазначив Ставніцер.