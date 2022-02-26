Ілон Маск відповів на прохання українського міністра надати термінали Starlink

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX, яка будує космічний транспорт та надає комунікаційні послуги, погодився надати Україні термінали ​Starlink. Про це його раніше публічно попросив віце-прем’єр–міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Starlink тепер доступний для України. Більше терміналів в дорозі», – написав Ілон Маск у Twitter, відповідаючи на прохання українського урядовця.

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Starlink – це глобальна супутникова система, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він недоступний.

Раніше, нагадаємо, віцепрем’єр Федоров у своєму зверненні до Маска писав: «Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу – російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».