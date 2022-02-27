У Макрона назвали Лукашенка «президентом», лідер Франції закликав вивести російські війська з Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Олександром Лукашенком, якого Єлисейський палац назвав «президентом Білорусі». Французький лідер закликав співрозмовника «вимагати негайного виведення росiйських вiйськ зi своєї землi». Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Макрон заявив Лукашенку, що дислокація російських військ у Білорусі «призвела до односторонньої та несправедливої вiйни, і пiдкреслив необхiднiсть спiвробiтництва з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українському народовi».

«Президент (Франції – КР) пiдкреслив, що братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами повиннi були би змусити Бiлорусь вiдмовитись бути васалом i фактично посiбником у вiйнi Росiї проти України», – повідомив Єлисейський палац.

Білоруська державна агенція БелТА повідомила, що розмова Лукашенка і Макрона тривала 1 годину 20 хвилин. Всі питання розмови стосувалися війни Росії проти України.

За інформацією пресслужби Лукашенка, він назвав «фейком» інформацію про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Лукашенко заявив, що «якщо народ Білорусі не душитимуть, не лише про ядерну – і про звичайну зброю не може бути мови».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.