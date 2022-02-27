Харків відбив атаки, Суми під контролем, в Охтирці шестеро загиблих - зведення ЗСУ на початок доби 

У Харкові вдалося відбити атаки російських військ, місто під контролем, мовиться у нічному повідомленні Збройних Сил України, яке публікує Держспецзв’язку.

Також повідомляється, що ЗСУ знищили багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. При цьому внаслідок дій окупантів є пошкодження житлових будинків та постраждалі.



“У Сумах ситуація під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон”, - додали силовики.



Згідно зведення, у Луганській області тривають спроби росіян захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська, але вийти на рубежі Луганської і Донецької областей їм не вдалося.

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Тим часом в Охтирці ЗСУ перешкодили намірам противника захопити місто. Під час боїв була пошкоджена ТЕЦ. Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.



“У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів зі сторони Білорусі”, - додають в Держспецзв’язку.



На півдні України, у Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі: ведуться запеклі бої, але сили оборони не дають російським військовим закріпитися.



Раніше Радіо Свобода повідомляло, що у Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ.

Ввечері 26 лютого також повідомлялося, що українські силовики та добровольці масово затримують диверсантів, що залишають мітки у вигляді знаків різних форм та кольорів на дорогах і будинках у різних регіонах країни.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.