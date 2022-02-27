Про зникнення військових із Сибіру повідомляють їхні рідні – на відео солдати кажуть, що потрапили в полон в Україні

Українське видання УНІАН 26 лютого опублікувало відео з полоненим 19-річним солдатом Павлом Кравченком із села Новочеремхово Іркутської області Росії. Документи на його ім'я були опубліковані раніше, на відео, знятому біля підбитої техніки в районі українського міста Охтирка, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Редакції проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії вдалося поговорити з рідними ще одного військового з 11-ї десантно-штурмової бригади Улан-Уде Амгалана Алсуєва – його сестра припускає, що він потрапив у полон, як і ще двоє військових з цієї ж бригади, Вадим Міхоєв і Натан Касаткін. Відео з ними 25 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці у фейсбуці, повідомивши, що обоє є полоненими.

На відео від 26 лютого солдат з Іркутської області Росії повідомляє, що його звати Кравченко Павло Тимофійович, він 2002 року народження, служить механіком-водієм і називає адресу своїх батьків у селі Новочеремхово. В адміністрації села за єдиним телефоном, вказаним на сайті, редакції відповіли, що до них уже звернувся батько солдата Тимофій Кравченко щодо «його зникнення». Підтвердити, що Павло Кравченко служить в армії та зараз перебуває в Україні, в адміністрації відмовилися. Батько солдата Тимофій Кравченко на запитання у соцмережі не відповів.

На відео зі сторінки Залужного військові називають свої прізвища – гвардії капітан Вадим Міхоєв та єфрейтор Натан Касаткін із 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, Улан-Уде (Бурятія). На запитання українського військового, яке вони отримали завдання, Міхоєв відповів, що вони брали участь у навчаннях у Криму. Залужний прокоментував, що обидва військові самі здалися у полон.

«Відпрацьовували відтягування поранених і всякі такі моменти за командою, яку нам доносили», – говорить на відео військовий, який назвався Міхоєвим. За його словами, десант завантажили «у полі» у Криму, але вони не знали, куди летять, думали, що беруть участь у навчаннях. «[Після висадки в Україні] ще години чотири не розуміли, де ми», – каже на відео військовий, який представився як Касаткін.

Четверо друзів зі сторінки повного тезки Натана Касаткіна підтвердили, що на відео – він, але багато з них не знали, що він став військовим. «Він виріс у Читі, вже пізніше переїхав до Бурятії. Тут у нього залишилася сестра. Добрий, чуйний, зовсім неагресивний, я здивований, що він став військовим. Захоплювався футболом, ми разом грали», – розповів В'ячеслав Галсанов із Забайкалля.

Пізніше до редакції звернулася сестра одного з військовослужбовців 11-ї десантно-штурмової бригади. Вона повідомила, що її брат Амгалан Алсуєв відучора не виходить на зв'язок, вона боїться, що він також потрапив у полон. «Він їхав на навчання до Білорусі. Як вони опинилися в Україні – я не розумію», – повідомила Селмег Алсуєва.

Пізніше сім’я ще одного військовослужбовця 11-ї десантно-штурмової бригади з Улан-Уде повідомила про те, що він вийшов на зв'язок 26 лютого ввечері і підтвердив, що Касаткін і Міхоєв, а також ще кілька військових бригад потрапили в полон, але решта на волі. «Амгалан неподалік, і ми з ним ще не там [не в полоні]», – написав він.

Сотні родичів російських військових вже зателефонували на гарячу лінію Міністерства оборони за перші кілька годин її роботи, повідомило відомство на початку доби 27 лютого.

За даними Сухопутних військ ЗСУ станом на 26 лютого, втрати росіян склали понад 3,5 тисячі загиблими і майже 200 полоненими.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

26 лютого речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв російським ЗМІ, що вдень 25 лютого «у зв'язку з переговорами, що очікувалися», президент РФ нібито наказав зупинити просування військ в Україні. Відповідно до заяви Кремля, 26 лютого рух основних російських сил відповідно до плану «операції в Україні» відновився нібито через «відсутність переговорів».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови й ультиматуми з боку Росії, «лише повноцінні переговори».