Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що сумарні орієнтовні втрати військ Росії з 24 лютого (від початку масштабного вторгнення) до 1 березня (станом на 6:00) в особовому складі склали 5710 осіб, полонених – 200.

«Знищено та пошкоджено:

літаків – 29 одиниць,

гелікоптерів – 29 одиниць,

танків ‒ 198,

ББМ ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засобів ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки – 305».

У Генштабі додали, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні дані щодо втрат ЗСУ невідомі. Втім, напередодні голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що лише в Охтирці внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули десятки українських військових: «Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.