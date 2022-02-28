Українська армія отримала 70 бойових літаків від міжнародних партнерів – ЗСУ

Українська армія отримала 70 бойових літаків від міжнародних партнерів. Про це повідомляють Збройні сили України.

Йдеться про 56 Міг-29 (їх надали Болгарія, Польща та Словаччина) та 14 Су-25 (їх надала Болгарія).

За інформацією ЗСУ, у разі потреби усі вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».