7 країн ЄС закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті президента Литви 28 лютого.

«Ми твердо переконані, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС. Тому ми закликаємо консолідувати найвищу політичну підтримку України, дати можливість інституціям ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС і відкрити процес переговорів», – наголошується у документі.

Раніше 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Про те, що Україна має вступити до Європейського союзу, заявила 27 лютого в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.