Польща підтримує прямий шлях членства України в ЄС – Дуда

Польща закликає «негайно» надати Україні статус кандидата на членство в Європейському союзі, заявив президент країни Анджей Дуда.

«Польща підтримує прямий шлях членства України в Європейському союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди щодо членства слід розпочати негайно після цього», – написав польський лідер у твітері.

Дуда також наголосив, що Україні слід надати доступ до коштів ЄС на реконструкцію.

Водночас, як раніше стало відомо, Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT. Тепер всі країни Євросоюзу «за».

«Уже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції», – заявив на своїй сторінці у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.