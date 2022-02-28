Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС – Рада

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському союзі, повідомила пресслужба Верховної Ради у телеграмі.

До повідомлення долучене фото документа.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до Євросоюзу за спеціальною процедурою.

«Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував прем’єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн», – написав голова уряду в своєму телеграмі.

Шмигаль заявив, що розраховує на «невідкладне» ухвалення рішення.

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«Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо», – додав прем’єр-міністр.

Президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Про те, що Україна має вступити до Європейського союзу, заявила 27 лютого в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.