Зеленський – Мішелю: настав вирішальний момент ухвалити рішення про членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, наголосив, що настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС.

«Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію й ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив із Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу і героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє», – написав Зеленський у твітері вранці 26 лютого.

23 лютого президенти України Володимир Зеленський, Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа підписали спільну заяву про підтримку надання України статусу держави-кандидата на вступ до Європейського союзу.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.

Восени керівниця групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства і переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявила, що консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи нині немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.