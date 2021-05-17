54% українців вважають ЄС своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком – опитування

54 відсотки українців вважають Європейський союз своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

«В цілому, 54 відсотки українців вважають ЄС своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком, у той час як лише 20 відсотків вирішили б приєднатися до очолюваного Росією Євразійського митного союзу. Що стосується НАТО, 48 відсотків українців підтримують вступ до Альянсу, в той час як 28 відсотків вважають за краще не вступати до нього», – йдеться в результатах дослідження.

За даними опитування, понад 80 відсотків українців вважають, що Крим повинен бути частиною України та управлятися як особливий автономний регіон або мати інший особливий статус. Близько 79 відсотків громадян України також вважають, що території Донбасу повинні бути частиною України або в колишньому вигляді, або з новим особливим статусом.

«Згідно з опитуванням, діяльність президента Зеленського схвалюють 38 відсотків громадян України. Це свідчить про зниження його рейтингу в порівнянні з показником 49 відсотків станом на вересень 2020 року та 67 відсотків станом на червень 2019 року», – повідомляється за результатами дослідження.

Як свідчать дані опитування, спостерігається також падіння рейтингу Кабінету міністрів України – до 16% в порівнянні з показником 27% станом на вересень 2020 року, а також Верховної Ради України – до 14% в порівнянні з показником 22% у цей самий період.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня 2021 року. Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2 відсотки.