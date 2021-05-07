62% українців вважають діяльність Сталіна негативною для України – опитування

62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України, свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, із цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на заході і в центрі України так вважають 78% та 69% громадян, на півдні та в центрі – по 45%.

«У південному і східному регіонах дещо більше (близько 35% вважають діяльність Сталіна наскільки позитивною, настільки й негативно). Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів сходу, а в інших регіонах – ще менше», – свідчать дані опитування.

Опитування проводили з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.