Опитування: 41% громадян вважає, що Україна має відзначати і День пам’яті, і День перемоги

41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати – і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги, йдеться в дослідженні Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9% підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже.

Відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у західному регіоні (22%). На сході та півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).

Згідно з опитуванням, 48% українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту «Молотова-Ріббентропа». Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

Загальноукраїнське опитування було проведене з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.