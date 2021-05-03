Білорусь: нова акція протесту може відбутися 9 травня

Один з лідерів Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що 9 травня, у День Перемоги, в Білорусі відбудуться вуличні акції проти режиму Олександра Лукашенка.

В інтерв’ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Латушко сказав, що через соцмережі закличе білорусів у цей день виходити на вулиці. Він нагадав, що 9 травня в Білорусі, як і в Росії, відзначається день перемоги над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні. «Якщо Лукашенко дозволить побити протестуючих 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист», – наводить «Німецька хвиля» слова опозиціонера.

Відповідаючи на питання про те, чи знаходиться зараз Білорусь на шляху до фашизму, Латушко сказав, що Лукашенко ніколи не приховував своє захоплення «порядком», встановленим Адольфом Гітлером. За словами опозиціонера, нинішні політичні репресії в Білорусі – найстрашніші за останні 40 років», і закликав країни Європи до більш активних дій, щоб зупинити «терор».

В акаунтах інших білоруських опозиційних лідерів, зокрема Світлани Тихановської, поки немає згадок про акцію протесту 9 травня.

У Білорусі цей день традиційно відзначають гучно. Минулого року, коли в більшості країн світу, включаючи Росію, масові заходи були скасовані через епідемію коронавірусу, у Мінську Лукашенко провів військовий парад. Втім, цього року про плани проведення параду не повідомлялося.

Сам Лукашенко і державні ЗМІ Білорусі нещодавно повідомили про нібито розкриту змову з метою перевороту в країні. Заарештовано кілька відомих осіб, які, як стверджується, готували захоплення влади. Стверджується, що одним з планів було проведення «перевороту» саме 9 травня. Представники опозиції скептично ставляться до цих звинувачень – вони кажуть, що у так званих «учасників змови» не було ніяких ресурсів для здійснення перевороту.

Павло Латушко – колишній посол Білорусі у низці країн Європи. У розпал вуличних протестів у серпні минулого року, коли влада жорстко придушувала акції противників Лукашенка, він був знятий з поста директора театру імені Янки Купали. Після цього увійшов до складу президії Координаційної ради, а потім поїхав за кордон. Всі члени президії опозиційного ради зараз знаходяться або в еміграції, або в Білорусі за ґратами.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков пригрозив можливим організаторам протестів: «Ми нагадуємо нашій кровожерливій опозиції про те, що ми їх знаємо всіх. Знаємо, де вони перебувають, з ким вони спілкуються, яка у них нерухомість, де перебувають їхні сім’я», – заявив Карпенков.

Масових вуличних акцій протесту у Білорусі не було з осені минулого року. Акції як і раніше проходять, але вони, як правило, носять локальний характер.