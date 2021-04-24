Лукашенко повідомив, кому перейде влада в Білорусі, якщо з ним щось станеться

Олександр Лукашенко 24 квітня заявив, що підпише указ, згідно з яким, влада в Білорусі перейде до Ради безпеки у випадку, якщо з ним щось станеться.

Як повідомило білоруське державне агентство БелТА, про це Лукашенко заявив під час візиту до Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Наровлянському районі.

«Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба вводити надзвичайний стан миттєво, аж до воєнного, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки має ухвалювати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною «якщо раптом», – сказав Лукашенко.

При цьому він заявив, що така необхідність «навряд чи настане, але втрачати пильність не можна».

«У нас фактично буде колективний президент у формі Ради безпеки. Так, голова буде: якщо президента немає, прем’єр-міністр виконує обов’язки. Він головуватиме, але всі рішення ухвалюватимуть таємним голосуванням, щоб уникнути тиску. Коли будуть призначені президентські вибори, вводити / не вводити надзвичайний стан, як діяти тощо – це рішення цивільних та військових у Раді безпеки», – додав Лукашенко.

Багато держав не визнали переобрання Лукашенка президентом на виборах у серпні, після яких у Білорусі почалися протести з вимогою його відставки.

Під час протестів кілька тисяч людей отримали кримінальні покарання, адміністративні арешти і штрафи, були звільнені або змушені виїхати з Білорусі. У той же час проти сил безпеки не порушено кримінальних справ за зловживання владою, катування і вбивства учасників акцій протесту.

Минулого тижня ФСБ Росії повідомила, що затриманий у Москві юрист Юрій Зенкович, що має громадянство Білорусі та США, а також білоруський політолог Олександр Федута нібито готували військовий переворот на 9 травня в Мінську й усунення Олександра Лукашенка.

21 квітня, виступаючи з посланням до парламенту Росії, Путін заявив, що в Білорусі готувався «реальний державний переворот» із наміром убивства Олександра Лукашенка і пов’язав його з неназваними країнами Заходу.

У США і Польщі, про яких білоруські і російські силовики згадували в контексті справи, заявили про непричетність до нібито планованого перевороту.

22 квітня Лукашенко їздив до Росії на переговори з Володимиром Путіним, деталей цієї зустрічі не повідомляли.