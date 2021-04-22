Лукашенко полетів до Москви на зустріч із Путіним

Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Росії, повідомило державне білоруське видання «Белта».

У Москві на 22 квітня запланована зустріч Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним. Її раніше анонсував речник Кремля Дмитро Пєсков.

За даними «Белта», Лукашенко і Путін обговорять «спільне реагування на актуальні виклики і загрози, обміняються думками щодо теми міжнародного порядку денного, ситуації в регіоні».

Протести проти влади Олександра Лукашенка тривають у Білорусі з серпня 2020 року, коли Лукашенко був оголошений переможцем чергових президентських виборів. Упродовж останніх місяців число учасників протестів суттєво зменшилося – після жорстокого придушення масових акцій і арешту багатьох учасників. 27 березня під час першого в цьому році масштабного мітингу проти Олександра Лукашенка було затримано понад 200 людей.



Наприкінці березня в ООН проголосували за розслідування подій після виборів у Білорусі. Раніше ЄС запровадив санкції проти майже сотні фізичних і юридичних осіб – представників білоруського режиму, в тому числі особисто проти Лукашенка.

Минулого тижня ФСБ Росії повідомила, що затриманий у Москві юрист Юрій Зенкович, що має громадянство Білорусі та США, а також білоруський політолог Олександр Федута нібито готували військовий переворот на 9 травня в Мінську й усунення Олександра Лукашенка.

21 квітня, виступаючи з посланням до парламенту Росії, Путін заявив, що в Білорусі готувався «реальний державний переворот» із наміром убивства Олександра Лукашенка і пов’язав його з неназваними країнами Заходу.

У США і Польщі, про яких білоурські і російські силовики згадували в контексті справи, заявили про непричетність до нібито планованого перевороту.