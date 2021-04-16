Путін і Лукашенко зустрінуться 22 квітня – Кремль

Президент Росії Володимир Путін та невизнаний країнами Заходу президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться 22 квітня в Москві, повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Це продовження двосторонніх відносин, продовження розвитку співробітництва у величезній кількості областей», – сказав Пєсков.

Державне білоруське агентство «Белта» поінформувало, що Лукашенко в розмові з прем’єром Росії Михайлом Мішустіним заявив про наміри обговорити з Путіним «певні проблеми».

Протести проти влади Олександра Лукашенка тривають у Білорусі з серпня 2020 року, коли Лукашенко був оголошений переможцем чергових президентських виборів. Упродовж останніх місяців число учасників протестів суттєво зменшилося – після жорстокого придушення масових акцій і арешту багатьох учасників. 27 березня під час першого в цьому році масштабного мітингу проти Олександра Лукашенка було затримано понад 200 людей.

Наприкінці березня в ООН проголосували за розслідування подій після виборів у Білорусі. Раніше ЄС запровадив санкції проти майже сотні фізичних і юридичних осіб – представників білоруського режиму, в тому числі особисто проти Лукашенка.