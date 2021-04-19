Лукашенко звинувачує США, Польщу й «українських націоналістів» у підготовці замаху на нього

Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що був мішенню вбивства, за яким стоять Сполучені Штати, а російська розвідка заявила, що до цієї змови нібито причетні двоє білорусів, затриманих у Москві минулого тижня, «білоруські та українські націоналісти», які проконсультувалися зі США та Польщею.

У своїй заяві від 17 квітня, яку Лукашенко зробив на суботнику перед телекамерами, він не надав доказів для підтвердження своїх слів. Американські чиновники не відразу відповіли на звинувачення, тоді як високопоставлені представники білоруської опозиції та Польщі, яка теж фігурує у звинуваченнях, відхилили повідомлення.

Що сталося 17 квітня?

20:00

Державні ЗМІ Білорусі повідомили про заяву Олександра Лукашенка під час суботника про те, що західні спецслужби готували збройне повстання і замах на нього, а також планували захопити його дітей – «одного, другого, як вийде» і посадити в льох, який нібито підготували в Гомельській області. За словами Лукашенка, «прилетіла агентура зі США, якийсь Зенкович». Він додав, що вже «сюди кілька груп звезли зброю, в тайники заховали».

Серед можливих організаторів він назвав Центральне розвідувальне управління та Федеральне бюро розслідувань США.

Лукашенко звинуватив Юрася Зенковича, американського юриста з білоруським та американським громадянством, голову Білоруського народного фронту Костусьова та літературознавця й політолога Олександра Федуту у причетності до замаху.

За словами Лукашенка, він поінформував Росію, а президент Росії Володимир Путін порушив питання про плановане вбивство в розмові з президентом США Джо Байденом.

Після 20:00

Телеканал АНТ (Загальнонаціональне телебачення Білорусі) показав сюжет із заявою глави КДБ Білорусі Івана Тертеля та оперативними зйомками.

За цією інформацією, спеціальна операція КДБ запобігла «спробам збройного повстання в Білорусі та ліквідації урядовців, у тому числі глави держави».

У репортажі і зазначається, що переворот планувався на червень-липень.

Глядачам продемонстрували фрагмент відеорозмови у Zoom, у якій, окрім Зенковича, Костусьова та Федути, взяли участь ще чотири людини. Це колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі «Діамант» Ігор Макар, який виїхав за кордон; Павло Кулежанка, який служив у Внутрішніх військах та ОМОНі; Олександр Перепечко, експерт із статистичних моделей та Східної Європи; психіатр Дмитро Щигельський. Усі вони мешкають у США.

На відео є кілька епізодів, знятих прихованою камерою. В одному з них Федута, Зенкович і ще кілька людей розмовляють у ресторані в Москві. Ще один – запис онлайн-конференції за участю фігурантів справи. «Завдання номер один – усунути найголовнішого. Завдання номер два – захопити, блокувати ОМОН. Завдання номер три – захопити низку символічних об’єктів у центрі міста, в тому числі радіостанції і телебачення, і зачитати звернення. І бажано заблокувати Мінськ, щоб не могли притягнути зовнішні війська», – «говорить» у цьому відео Зенкович. Його в сюжеті ОНТ називають «головним організатором перевороту».

20.28

Російські ЗМІ передали заяву Центру зв’язків із громадськістю Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ)

Версія ФСБ РФ

За словами ФСБ, ця спецслужба спільно з КДБ Білорусі припинила імовірну змову за участю Юрася Зенковича та Олександра Федути, які нібито планували здійснити військовий переворот у Білорусі за сценарієм «кольорових революцій» із залученням місцевих та українських націоналістів.

За даними російської розвідки, Зенкович і Федута проконсультувалися з представниками США та Польщі.

За планом перевороту, як стверджує ФСБ, передбачалося захоплення радіо- і телецентрів для трансляції звернення до народу, блокування в Мінську лояльних до чинної влади підрозділів внутрішніх військ та ОМОНу.

«Готувалося повне відключення енергосистеми Білорусі для ускладнення дій силових і правоохоронних структур. Передбачалося, що активну фазу почнуть якісь збройні формування («партизани»), що перебувають на так званих «прихованих базах»», – мовиться в заяві ФСБ.

У російській спецслужбі зазначили, що нібито кінцевою метою змови була зміна конституційного ладу у Білорусі зі скасуванням посади президента і покладанням керівництва країною на «Комітет національного примирення». «При цьому Зенкович планував стати» куратором «парламенту країни і правової системи, а Федута хотів займатися політичною реформою й ідеологічною роботою», – повідомляє спецслужба, додаючи, що «після документування зазначеної зустрічі» Федута і Зенкович були затримані російськими силовиками і передані білоруським «партнерам».

Щодо Олександра Федути і Юрася Зенковича порушена кримінальна справа за ст. 375 КК РБ (змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади). Покарання за цією статтею передбачає від восьми років позбавлення волі до смертної кари.

Реакції згаданих сторін

Державний департамент США заперечив звинувачення на свою адресу, які висловив Олександр Лукашенко.

«Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про нібито змову проти Олександра Лукашенка, а також його прямі заяви в ЗМІ. Будь-які твердження про те, що уряд США стояв за замахом на Лукашенка або брав у ньому участь, абсолютно не відповідають дійсності», – заявили у Держдепартаменті США у відповіді на запит білоруської служби Радіо Свобода.

Державний департамент також підтвердив, що має інформацію про громадянина США, затриманого в Мінську, та заявив, що щоразу, коли американського громадянина затримують за кордоном, США готові надати всі відповідні консульські послуги.

Польща спростувала заяви Федеральної служби безпеки Росії щодо її участі у підготовці замаху на Олександра Лукашенка, передає БелаПАН.

«Польща ніколи не брала участі, не планувала і не планує жодних дій з підготовки замаху на Олександра Лукашенка. Якщо хтось або Лукашенко говорить такі речі, він бреше. Польща не бере участі в жодних подібних акціях. Будь ласка, почуйте це. І знайте: якщо хтось кине це на Лукашенка, вони обдурять його», – заявив Кшиштоф Щерскі, керівник кабінету президента Польщі Анджея Дуди в ефірі TVP Info.

Польща, як і всі країни Центральної та Західної Європи, не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі; уряди вважають вибори сфальсифікованими і закликають офіційний Мінськ звільнити політичних в'язнів і припинити насильство проти протестуючих та в'язнів.

Офіційні особи в Україні поки що не прокоментували цієї ситуації. Її прокоментував Білоруській службі Радіо Свобода український політик Андрій Тетерук, який колись служив у миротворчій місії в Косові і воював на Донбасі, а згодом був депутатом Верховної Ради VIII скликання. Тетерук уважає, що вся історія з «державним переворотом» та участю «українських націоналістів» була вигадана для виправдання всіх протиправних дій як Росії, так і Білорусі.

«Не існує жодного відсотка правди, щоб українці брали участь у якому-небудь перевороті. Навпаки, ми висловлювали підтримку білоруському народові, щоб він продовжував боротьбу з людиною, яку покалічила влада, якою є Лукашенко. Він відверто узурпував владу і намагається будь-якими способами, в тому числі незаконною силою, зберегти її. Тому вони зараз шукають виправдання для всіх цих свавільних дій, що, мовляв, навколо них є вороги», – сказав у коментарі Андрій Тетерук.

А лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська і її команда розцінюють заяву Олександра Лукашенка про замах на переворот у Білорусі як провокацію. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію БелаПАН.

«Інформація, яку 17 квітня поширили державні органи і озвучив Лукашенко, має ознаки провокації спецслужб Росії і Білорусі, куди втягнули громадян Білорусі і США», – йдеться в заяві пресслужби Тихановської.

«Існує велика ймовірність того, що режим Лукашенка використає цю провокацію для посилення репресій, ізоляції країни та укладення угод, що загрожують національним інтересам Білорусі», – написав у твітері радник Тихановської з міжнародних справ Франак Вячорка:



Команда Тихановської закликає утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі.

Після серпневих виборів 2020 року Білорусь охопили безпрецедентні протести й політичні потрясіння, а опозиційні штаби заявили, що ці вибори вкрадені.

Білоруські силовики заарештували десятки тисяч людей у результаті репресій, які призвели до звинувачень у побитті та інших порушеннях прав демонстрантів. США та Євросоюз запровадили санкції проти приватних осіб та компаній, прив’язаних до режиму Лукашенка.

Більшість провідних лідерів опозиції – в тому числі Тихановська – залишили країну.

Захід відмовився прийняти перемогу Лукашенка, і лише кілька країн, серед яких і Росія, визнають його президентом Білорусі.