КДБ Білорусі провело кілька операцій на території сусідньої союзної держави – Росії. Протягом двох останніх днів білоруський громадський діяч і політолог Олександр Федута «зник» у Москві, а згодом виявилось, що його затримали працівники білоруського КДБ. Увечері 13 квітня також стало відомо про «фактичне викрадення» в Москві органами КДБ ще однієї людини, пов’язаної з Білоруссю, – адвоката Юрася Зенковича, який є громадянином США. Активність білоруських спецслужб проявила себе не лише за межами їхньої країни – у Шклові Могильовської області на початку тижня затримали колишнього кандидата на посаду президента Григорія Костусьова. На думку декотрих експертів – усі три випадки є ланками однієї спецоперації, яку білоруські спецслужби ретельно підготували.

Хто такий Олександр Федута?

Олександр Федута – відомий пушкініст і політолог, автор книги «Лукашенко. Політична біографія». У цій роботі він стверджував, що вже в 1994 році було видно, що політик готується до авторитарного правління.

Сам Федута був співробітником штабу Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, а після приходу Лукашенка до влади недовгий час очолював управління інформації адміністрації президента Білорусі.

У 1995 році звільнився, пізніше перейшов до лав противників Лукашенка. На виборах президента Білорусі в 2010 році Федута працював у штабі опозиційного кандидата, поета Володимира Некляєва.

Згодом його заарештувало КДБ і після декількох місяців, проведених в СІЗО, він був засуджений на два роки умовно у справі щодо протестів проти результатів виборів у Мінську, які влада назвала масовими заворушеннями. Amnesty International визнала Федуту тоді в’язнем сумління.

Крім політичної і громадської діяльності Олександр Федута відомий також як літературознавець, автор праць про творчість Олександра Пушкіна й Адама Міцкевича.

У 2017 році Олександр Федута захистив докторську дисертацію з літературознавства в Ягеллонському університеті (Польща). Як публіцист і аналітик активно співпрацює з білоруськими незалежними і опозиційними виданнями. Активно коментує події політичного та громадського життя, в тому числі на Радіо Свобода. Останнім часом він виступав у рубриці «Думка» телеканалу «Белсат», який базується у Польщі.

Олександр Федута відомий своїми висловлюваннями, на кшталт:

«Наша влада – дрібна сука. Двадцять шість років існування не підняли її на висоту, гідну влади як такої. «Ми всіх знайдемо ...» – сердито шипить вона від воріт. Усіх. Навіть дітей. При цьому забуваючи, що кожен отримає відплату за свої вчинки». (Листопад 2020 року)

«Зараз уже йде мова про підготовку спецоперацій з ліквідацією політичних опонентів (Бородача, Алкаєва, Шеремета) в інших країнах. Це питання міжнародної юрисдикції, і якщо автентичність файлу буде доведена, а приналежність голосів «працівника 1» та «працівника 2» підтверджена, тоді шлях керівників білоруської держави до Гааги зменшиться принаймні наполовину». (Січень 2021 року)

«Якщо вам буде зле, нехай замість лікарів до вас та ваших родичів приїде ОМОН». (Серпень 2020 року)

Хто такий Григорій (Ригор) Костусьов

Одночасно з Федутою КДБ підтвердило затримання лідера опозиційної партії БНФ («Білоруський народний фронт»), колишнього кандидата на посаду президента Григорія Костусьова. Він був затриманий увечері 12 квітня в Шклові Могильовської області, повідомляло раніше видання «Наша Нива». Там він мешкає. За повідомленнями, пізніше його доставили до Мінська, до слідчого ізолятора КДБ.

Костусьов – голова Могильовської обласної Коаліції демократичних сил, кандидат на виборах президента в 2010 році. Наприкінці березня білоруська влада заборонила цій опозиційній партії проводити акції з нагоди Дня волі, стверджуючи, що їх організатори готують провокації.

У повідомленні КДБ йдеться, що Федуту і Костусьова затримали за «підозрою в злочині, яка виникла безпосередньо». Відомство пообіцяло надати інформацію про затримання «пізніше».

Ситуацію довкола Костусьова та Федути 13 квітня прокоментував оглядач Білоруської служби Радіо Свобода Юрій Дракахруст.

(Подаємо мовою оригіналу):

Хто такий Юрась Зенкович

У вівторок увечері також стало відомо про затримання в Москві ще однієї людини, пов’язаної з Білоруссю, – адвоката Юрася Зенковича, який є громадянином США. Про це білоруській редакції Радіо Свобода повідомила його дружина. За її словами, Юрась Зенкович був у бізнес-поїздці Європою. У Москві його «фактично викрали» з готелю Nordic Rooms Hotel.

«Я розмовляла з менеджером готелю. Він розповів, що співробітниця готелю бачила з вікна, як люди в цивільному скрутили Юрася і затримали. Вони сказали: «Ми його забираємо, він підозрюється в тероризмі». Вони помахали посвідченнями, сказали, що зі спецслужб, потім ще люди прийшли в його номер і забрали всі речі», – розповіла Олена Денисовець Радіо Свобода. За її словами, зараз її чоловік перебуває у в’язниці КДБ у Мінську.

Про те, що Зенковича затримали саме білоруські спецслужби в Москві, їй повідомив державний адвокат Павло Ульянцев. Він зв’язався з Оленою для того, щоб вона оплатила його послуги.

«Я сказала: ви розумієте, що білоруські спецслужби увірвалися в чужу країну, викрадають людей? Він відповів, що не може зі мною про це говорити», – розповіла Денисовець.

Юрась Зенкович із 2007 року проживає у США. До еміграції був одним із регіональних лідерів партії БНФ. Отримав американську ліцензію на право займатися адвокатською діяльністю. Часто навідувався до Білорусі, намагався висуватися в депутати парламенту і навіть заявляв про президентські амбіції. Під час масових протестів у Білорусі в серпні 2020 року був заарештований на 10 діб, під час ув’язнення оголошував голодування. У чому звинувачують Зенковича, наразі не відомо.

Зенкович неодноразово закликав приєднуватися до народних загонів.

19 березня він повідомив у фейсбуці, що існує план формування національних загонів самооборони.

«Після техніки та навчання ці збройні сили будуть готові дати відсіч бандитам, які зарвалися. Я думаю, що через пів року ми почнемо розмову з Лукашенком іншою мовою», – написав він.

Водночас Зенкович критикував Світлану Тихановську за ініціативу переговорів із владою.

«Єдина гарантія для Лукашенка та його бандитів – це гарантія життя за умови, що вони здадуться», – написав Зенкович.

20 березня він заявив, що «переговорів не буде». На запитання в коментарі під цим постом, чи приїде він у Білорусь, щоб показати, що і як робити, він відповів: «Можливо, я приїду».

22 березня Юрась Зенкович повідомив у фейсбуці про початок формування «Народних сил самооборони».

25 березня з’явився останній публічний пост Юрася Зенковича у фейсбуці. У ньому він привітав білорусів із Днем Волі та висловив надію, що через рік це свято буде відзначатися на державному рівні.

Реакції і версії

Микола Халезін, співзасновник Білоруського вільного театру і програмний директор Creative Politics Hub, написав у своєму телеграм-каналі, що арештам Юрася Зенковича, Олександра Федути та Григорія Кастусьова передувала спецоперація КДБ.

За словами Халезіна, «КДБ створив групу з декількох оперативних працівників, які мали зв’язатися з одним із громадських діячів, нібито від імені пробілоруських військових, об’єднаних в умовний «комітет звільнення від диктатури», та запропонувати співпрацю у підготовці військового перевороту».

Юрія Зенковича обрали в якості мішені «волею долі», – зазначив Халезін.

«В результаті Зенкович прилетів до Москви для переговорів, де був заарештований. У компанію до нього спецслужби включили тих, із ким спілкувався Зенкович – літературознавця Олександра Федуту та нинішнього голову Білоруського народного фронту Ригора Кастусьова». «Уявіть собі змову військових під їхнім керівництвом – це навіть не смішно, а скоріше сумно, оскільки дає повне уявлення про сучасний рівень спецслужб», – сказав Халезін.

Український експерт-міжнародник, директор Інституту світової політики Євген Магда уже багато років займається білоруською тематикою. На його думку, активізація останнім часом білоруських силовиків має кілька складових:

«Перша та головна: згасання масових протестів дозволило їм переключитися із затримання їхніх пересічних учасників на затримання знакових фігур. Очевидно, політичний ландшафт Білорусі стане повністю керованим та передбачуваним,– каже Євген Магда в коментарі для Радіо Свобода. – Чим більше топ-опозиціонерів виїжджають за кордон, тим складніше опонентам Лукашенка всередині країни. Затримання на території союзної Лукашенкові Росії має показати, що опозиції не варто шукати підтримки в Кремлі – там, мовляв, свою ставку вже зробили».