(Друкуємо мовою оригіналу)

На 37-й день протестов против фальсификаций на выборах президента в Беларуси Александр Лукашенко (официально признан президентом Беларуси, с чем не согласны участники протестов и оппозиция) полетел к президенту России Владимиру Путину в Сочи на переговоры: без членов белорусского Кабмина, прессы и подписания итоговых документов.

В ответ лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила Путину, что «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».

Что Путин выдавит из Лукашенко? Как это повлияет на протесты в Беларуси? И что грозит Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили белорусский политолог Александр Федута и российский политолог Андрей Окара.

– Не находите эти переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным достаточно странными, ведь они состоятся, вероятно, без заявлений по итогу, присутствия СМИ, подписания каких-то документов?

Александр Федута: Это обычный доверительный формат, когда главы государств остаются один на один, чтобы проговорить какие-то вещи, которые, может быть, не всегда предназначены для ушей членов правительства. Сейчас, думаю, такая тема есть. Это тема политического будущего Александра Лукашенко и его будущего как человека.

Управлять страной, большинство населения которой просто ненавидит тебя, достаточно долго невозможно

Владимир Путин прекрасно понимает, что управлять страной, большинство населения которой просто ненавидит тебя, достаточно долго невозможно. Я думаю, что вопрос – не в том, насколько Россия будет поддерживать Лукашенко и будут ли они подписывать какие-то документы в ходе этой встречи. Главный вопрос, который не требует никаких подписаний, но требует взаимного доверия, – это вопрос гарантий безопасности Лукашенко и его семьи и гарантий соблюдения российских интересов после осуществления транзита власти в Беларуси.

Главный обсуждаемый вопрос – как будут дальше развиваться события, когда Александр Лукашенко готов осуществить транзит власти и кто может быть его возможным приемником.

– Как думаете, какие сроки обсуждаются? До 5 ноября, на которое назначена инаугурация, должны будут решиться эти вопросы, с точки зрения Владимира Путина?

Путин знает, что Лукашенко очень любит обманывать, в том числе своих союзников

Александр Федута: С точки зрения Владимира Путина, да, но Путин при этом знает, что Лукашенко очень любит обманывать, в том числе своих союзников. Поэтому он никак не доверяет тому, что будет сказано Александром Лукашенко, и требует гарантий от него, что обозначенные сроки и достигнутые договоренности будут соблюдаться.

Андрей Окара: Я думаю, что Владимир Путин очень бы хотел на этой встрече решать судьбу и будущее Беларуси. Но видимо в Кремле понимают, что любые договорённости, которые сейчас могут состоятся с Лукашенко, вряд ли будут иметь какую-то политическую перспективу. Думаю, то, что заявила Светлана Тихановская, в Кремле понимают, отдают себе в этом отчёт. Насчёт того, что называют «мягкой аннексией Беларуси» или «усилением братских отношений внутрисоюзного государства» – думаю, уже понимают те издержки, которые Россия будет иметь в случае заключения подобных соглашений.

Это издержки и международного характера: возможен пакет санкций, связанный с Алексеем Навальным. Мы знаем, какой международный имидж в России. И в этом контексте усугубление этой проблемы для Кремля было бы сейчас нежелательным.

С другой стороны, любые подобные переговоры будут иметь очень серьёзное восприятие в белорусском обществе: чем в большей степени Лукашенко сможет продать Беларусь Кремлю и чем в большей степени Кремль сможет купить Беларусь в таком политическом торге, тем в большей степени белорусское общество будет ориентировано антироссийски.

Александр Федута: Владимир Путин понимает, что он может сегодня оказать два вида помощи. Первый – финансовая (помощь): фактически отложить выплату очередного транша долга за строительство атомной электростанции. Насколько я понимаю, из обещанных полутора миллиардов долларов миллиард уйдёт именно на эти цели, а ещё полмиллиарда необходимо для стабилизации белорусской валюты, которая может рухнуть. Второй вид помощи – пропагандистская, идеологическая (помощь).

Россия будет отстаивать тот план, который она предлагает – скорой конституционной реформы и проведения новых выборов.

Лукашенко не верит оппозиции и боится её. Он сам сделал всё, чтобы проявить публично свою недоговороспособность и нежелание договариваться. Ссориться с Путиным он тоже не может, потому что в этом случае остаётся один на один с собственным народом, а этого он сейчас боится больше всего.

– Что будет выгодно Владимиру Путину, если он хочет сделать управляемый транзит власти в Беларуси?

Александр Федута: Я не знаю, об этом нужно спрашивать Владимира Путина. О конституционной реформе заговорил впервые Александр Лукашенко два года назад. До сих пор он не предложил внятного видения того, какой должна быть новая Конституция в Беларуси. Кроме того, белорусское общество не согласно на то, чтобы Конституцию менял Александр Лукашенко.

Андрей Окара: Сейчас распространена такая тема, мол, Лукашенко свергнут может быть при помощи Кремля, и после этого Кремль сделает всё, чтобы на выборах в Беларуси победил пророссийский кандидат. Такая последовательность событий была возможна, наверное, в начале августа, но уже по состоянию на середину сентября подобная логика с очень большим трудом.

Белорусское общество за эти полтора месяца очень серьёзно повзрослело

Сейчас белорусское общество показало свою субъектность и фактически на наших глазах происходит процесс перерождения политической нации в Беларуси. После этого говорить, что возможен какой-то промосковский однополярный лидер, который побеждает в выборах и идёт на какие-то сепаратные переговоры с Кремлём, уже, наверное, очень поздно. То есть, белорусское общество за эти полтора месяца очень серьёзно повзрослело и его политическое сознание, мне кажется, очень серьёзно трансформировалось. Теперь у Кремля по отношению к белорусскому обществу нет хороших вариантов.

Какой-то более-менее рациональный диалог, мне кажется, на данный момент возможен, но Кремль, судя по всему, всё-таки будет очень мягко, но до последнего держаться за фигуру Лукашенко. Тут есть очень много, в том числе и личных, причин. Потому что в сознании многих обитателей Кремля ситуация с белорусским авторитарным режимом очень некрасиво экстраполируется на российскую ситуацию. И, конечно же, падение авторитарного режима в Беларуси для сознания обитателей Кремля – это очень серьёзная психологическая травма.

С другой стороны, мы видим, какие аналогии существуют, допустим, с режимом Виктора Януковича. Когда он отказался от интеграции с Европейским союзом, то Кремль сразу заговорил об определённой финансовой поддержке, которая измерялась тогда в 15 миллиардов долларов (по крайней мере так было обещано). Здесь ситуация получается отчасти похожа с этими полутора миллиардами долларов: понятно, что они идут на погашение собственных кредитов. Но интересно, как отреагирует белорусское общество на это, не будет ли это воспринято как попытка продажи Беларуси, сдачи национальных интересов.

– Как может измениться Беларусь после таких неких кулуарных договорённостей? Что Путин может выдавить из Лукашенко?

Александр Федута: Ничего, кроме обещаний оставить приемника, ориентированного на Россию, готового с ней сотрудничать, который не допустит подачи заявки Беларуси на вступление в НАТО и в Европейский союз.

Ещё год назад в Александра Лукашенко была возможность начать подготовку приемника, он этого не сделал, пожелал баллотироваться сам. Я думаю, что это было наихудшим вариантом выбора.

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