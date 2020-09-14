Путін пообіцяв надати Білорусі кредит у 1,5 млрд доларів

Росія надасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі. За словами Путіна, технічні питання пропрацюють міністри фінансів.

Коментуючи події у Білорусі, де проходять масові протести проти офіційно оголошеної перемоги Лукашенка на виборах президента, Путін сказав, що «білоруси самі, без підказок ззовні повинні розібратися у ситуації, що склалася в країні». При цьому російський президент зазначив, що Росія розглядає Білорусь як свого найближчого союзника і «виконає домовленості, що випливають з договору про Союзну державу».

Лукашенко у відповідь подякував Путіну і російській владі, як він висловився, за підтримку у післявиборчий період. «Друг пізнається у біді», – дослівно сказав він. Лукашенко сказав, що розповість Путіну про акції протесту, додавши при цьому, що, на його думку, ситуація у країні перебуває під контролем. «Ось ці події нам показали, що нам треба тісніше триматися з нашим старшим братом», – додав він, маючи на увазі Росію.

Путін і Лукашенко обговорили також спільні військові навчання, які проходять зараз у Білорусі, причому Путін наголосив, що після їх завершення російські війська повернуться до місць дислокації.

Перед початком зустрічі повідомлялося, що вона відбудеться без присутності журналістів, однак телеканал RT показав запис розмови Путіна і Лукашенка, судячи з усього, перед початком переговорів, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Подальші переговори проходили за зачиненими дверима.

Лукашенко прилетів з Мінська в Сочі на зустріч з Путіним вранці в понеділок. Переговори почалися після 14:00.

Це перша закордонна поїздка Лукашенка після виборів 9 серпня, проти офіційних підсумків яких в Білорусії вже більше місяця проходять масові акції протесту. Країни Заходу, як і білоруська опозиція, не визнали підсумки виборів президента, вказуючи на масштабні фальсифікації.

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до російського лідера Володимира Путіна в день його запланованої зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком. «Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме юридичної сили», – твердить Тихановська. За її словами, усі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.