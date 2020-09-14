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14 вересня 2020, Київ 22:22
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Світлана Тихановська про Путіна, протести в Білорусі та Лукашенка (відео)

Світлана Тихановська про Путіна, протести в Білорусі та Лукашенка (відео)
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Світлана Тихановська про Путіна, протести в Білорусі та Лукашенка (відео)

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Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, відносини Білорусі та Росії, а також репресії щодо опозиції у своїй країні. До вашої уваги ексклюзивне інтерв’ю Тихановської телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

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