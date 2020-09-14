Тихановська звернулася до Путіна через його зустріч із Лукашенком

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до російського лідера Володимира Путіна в день його запланованої зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком, повідомляє 14 вересня білоруська служба Радіо Свобода.

«Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме юридичної сили», – твердить Тихановська.

За її словами, усі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.

«Мені дуже шкода, що Ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом», – наголосила Тихановська.

Також 14 вересня до Росії, її громадськості та офіційних осіб звернулася опозиційна Координаційна рада.

«Вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, і трагічні події, що сталися після цього – вбивства, побиття та катування мирних демонстрантів – втягнули Білорусь у глибоку політичну кризу… Як громадянська платформа ми ініціювали діалог із трьох найбільш актуальних питань:

1) припинення насильства проти цивільного населення, розслідування насильства та покарання винних осіб у суворій відповідності до закону;

2) припинення політичних репресій в країні та звільнення громадян, які зазнали покарання, з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів;

3) підготовка нових виборів, які відбуватимуться відкрито та прозоро», – ідеться у зверненні.

Координаційна рада наголосила, що не ставила і не ставить за мету «захопити владу», як вважають деякі ЗМІ. Уряд має змінитися в країні на виборах, у результатах яких ніхто не матиме сумніву, наголошують автори звернення.

У Координаційній раді вважають, що «щира підтримка реального, а не штучного діалогу всередині країни між різними політичними силами сприятиме швидшій нормалізації ситуації в Білорусі та розвитку відносин між Білоруссю та Росією».

У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.