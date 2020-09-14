Лукашенко прибув у Сочі на переговори з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вранці 14 вересня прилетів із Мінська в Сочі, де має відбутися його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Це перша закордонна поїздка Лукашенка після виборів 9 серпня, проти офіційних підсумків яких у Білорусі вже більше ніж місяць тривають масові акції протесту.

Офіційне білоруське агентство «БелТА» повідомило, що переговори пройдуть у форматі «один на один», а лідери «обговорять стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних сферах, тематику союзних відносин, розглянуть міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні, питання спільного реагування на виклики, що виникають».

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше підтвердив, що питання інтеграції будуть обговорюватися на зустрічі, проте жодних документів не підписуватимуть.

У резиденцію Путіна, де пройде зустріч, журналісти не допущені, пресконференції за її підсумками не буде.

Тим часом, у Білорусі 14 вересня починаються спільні російсько-білоруські військові навчання.

Країни Заходу, як і білоруська опозиція, не визнали підсумки виборів президента в Білорусі, вказуючи на масштабні фальсифікації.

Мандат Лукашенка закінчується 5 листопада, дата його інавгурації на новий (шостий) термін поки що не призначена.

Представники створеної білоруською опозицією Координаційної ради стверджують, що після 5 листопада Лукашенко не можна буде вважати легітимним головою держави, і закликають його почати переговори про вихід із ситуації. Лукашенко відмовляється.

Путін відразу після виборів привітав Лукашенка з перемогою, лідери країн кілька разів говорили по телефону. Про майбутню особисту зустріч оголосили близько двох тижнів тому.

Білоруська опозиція і низка країн Заходу побоюються, що Лукашенко в нинішній ситуації може піти на великі поступки Путіну в питанні інтеграції, що може фактично призвести до підпорядкування Мінська Москві. Сейм Литви днями ухвалив резолюцію, в якій закликав не визнавати законними будь-які міжнародні договори, які укладе Лукашенко.

Агентство Bloomberg напередодні повідомило з посиланням на джерела, що в Кремлі не вірять, що Лукашенко втратить посаду в результаті народних протестів, але в той же час не довіряють і самому Лукашенку, який перед виборами нерідко критикував Росію, і будуть тиснути на нього, щоб він поступово відійшов від влади на прийнятних для Москви умовах.

У Кремлі цю публікацію поки що не коментували.