ЦВК Білорусі оголосила попередні результати виборів. Лукашенко набирає понад 80%

За попередніми підрахунками, Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів на виборах президента Білорусі, повідомила голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина.

Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. За даними держаного екзит-полу, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

Після оголошення даних екзит-полу на вулиці Мінська й інших міст вийшли протестувальники. У столиці відбулися сутички з поліцією.

У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

При цьому 14 липня Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називали найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. Це викликало протести.

Виборча кампанія супроводжувалася масовими затриманнями. За даними білоруського правозахисного центру «Весна», з 6 травня до 5 серпня правоохоронці затримали 1 362 людини.