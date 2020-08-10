Президенти Литви та Польщі закликали Мінськ поважати громадянські права

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.

«Ми вважаємо, що діалог – це завжди найкращий спосіб сприяти соціальному розвитку та обговорювати реформи та політику. Оскільки ми дуже поважаємо незалежність та суверенітет Білорусі, ми сподіваємося на сприятливі умови, які дозволять нам бути ще активнішими у партнерстві з державою Білорусь та її народом», – ідеться в заяві Дуди і Науседи.

Лідери Польщі та Литви зазначили, що вважають співпрацю з Європейським союзом вигідною для Білорусі і хочуть, щоб «двері до цієї співпраці залишалися відкритими», а сама Білорусь «продовжувала зміцнювати відносини з об’єднаною європейською родиною».

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента республіки. Серед кандидатів – Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

У білоруському ЦВК заявили, що явка становила 84% (враховуючи дострокове голосування) і вибори визнані такими, що відбулися.

За даними офіційного екзит-полу, на виборах президента Білорусі переміг Лукашенко.

Уночі в Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про 80 затриманих, правоохоронці ще даних не подавали.