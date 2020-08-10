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10 серпня 2020, Київ 09:42
Новини | Міжнародні

Президенти Литви та Польщі закликали Мінськ поважати громадянські права

Анджей Дуда (ліворуч) та Гітанас Науседа на церемонії перепоховання 1863 року повстанців. Вільнюс, 22 листопада 2019 року

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.

«Ми вважаємо, що діалог – це завжди найкращий спосіб сприяти соціальному розвитку та обговорювати реформи та політику. Оскільки ми дуже поважаємо незалежність та суверенітет Білорусі, ми сподіваємося на сприятливі умови, які дозволять нам бути ще активнішими у партнерстві з державою Білорусь та її народом», – ідеться в заяві Дуди і Науседи.

Лідери Польщі та Литви зазначили, що вважають співпрацю з Європейським союзом вигідною для Білорусі і хочуть, щоб «двері до цієї співпраці залишалися відкритими», а сама Білорусь «продовжувала зміцнювати відносини з об’єднаною європейською родиною».

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента республіки. Серед кандидатів – Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

У білоруському ЦВК заявили, що явка становила 84% (враховуючи дострокове голосування) і вибори визнані такими, що відбулися.

За даними офіційного екзит-полу, на виборах президента Білорусі переміг Лукашенко.

Уночі в Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про 80 затриманих, правоохоронці ще даних не подавали.

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