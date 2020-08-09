Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі – екзит-пол

Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі, свідчать дані екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА».

Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%).

Станом на 18:00 явка на виборах становила 79%.

Виборчі дільниці мали припинити роботу о 20:00, однак на деяких з них через великі черги не встигли проголосувати тисячі людей. Як дізнався кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода, на виборчій дільниці у школі №32 в Мінську представники виборчої комісії пообіцяли, що працюватимуть, поки не проголосують всі охочі громадяни.