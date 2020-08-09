Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі – екзит-пол

Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі, свідчать дані екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА».
Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%).
Станом на 18:00 явка на виборах становила 79%.
Виборчі дільниці мали припинити роботу о 20:00, однак на деяких з них через великі черги не встигли проголосувати тисячі людей. Як дізнався кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода, на виборчій дільниці у школі №32 в Мінську представники виборчої комісії пообіцяли, що працюватимуть, поки не проголосують всі охочі громадяни.
- У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.
- При цьому 14 липня Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називали найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. Це викликало протести.
- Виборча кампанія супроводжувалася масовими затриманнями. За даними білоруського правозахисного центру «Вясна», з 6 травня до 5 серпня правоохоронці затримали 1 362 людини.
- 65-річний Лукашенко став президентом Білорусі в 1994 році.
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