Лукашенко заявив, що готовий до діалогу з опонентами і до відповіді на «провокації»

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «готовий до діалогу з опонентами», але застеріг їх від «провокацій». Він сказав про це 9 серпня під час голосування на виборах президента.

«Якщо ви просто висловите свою позицію чи позицію когось, і зрозуміло, що це Петров, Сидоров, Іванов, я це вітаю. Я готовий особисто вести діалог з вами. Якщо ви схильні починати поводитися тенденційно, я також це бачу, і ставлення відповідне. А якщо ви провокуєте, то отримаєте у відповідь те ж саме», – сказав Лукашенко.

«Ви що, хочете намагатися повалити владу, зламати щось, вколоти, образити (як це ви робили спочатку більше, а зараз менше) і чекаєте, що я або хтось перед вами стане на коліна і буде цілувати пісок, по якому ви бродили? Не буде цього. Поводьте себе згідно з законом, і у нас претензій до вас не буде», – додав він.

Лукашенко також заявив, що «ніхто ніяких репресій» щодо прихильників альтернативних кандидатів «не чинив і чинити не буде».

Президент Білорусі наголосив, що «ситуація на виборах не вийде з-під контролю». За словами білоруського лідера, він зранку почув доповідь Державного прикордонного комітету: нещодавно 170 громадянам відмовили у в’їзді, оскільки «або показали підроблені візи, або не могли пояснити, чому їдуть».

Лукашенко додав, що контроль за білорусько-російським кордоном був посилений, «і були люди, яких вигнали з країни».

«Нічого не вийде з-під контролю. Це я вам гарантую. Це головне завдання нинішньої влади, не лише президента. Тому ви можете не сумніватися в цьому, незалежно від того, що планують окремі люди», – сказав Лукашенко.

Цього року в Білорусі, з початку президентської кампанії, вже є 24 особи, визнані правозахисниками як політичні в’язні. Серед них – Віктор Бабарико, який хотів балотуватися у президенти, і блогер Сергій Тихановський, який також намагався зареєструватися як кандидат.

Від початку кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих.