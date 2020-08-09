На в’їзді в Мінськ стоять військові і ДАІ – фото

На в’їзді до Мінська, столиці Білорусі, де 9 серпня відбуваються вибори президента, стоять пости ДАІ, разом із міліціонерами на місці перебувають і солдати.

ДАІ зупиняє деякі автомобілі для огляду, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На в’їзді до міста з’явилися таблички щодо зменшення швидкості до 20 км/год.

Тим часом, у Мінську перекриті входи на площу Незалежності, по всьому центру міста дорожня міліція ставить таблички «паркування та паркування заборонено».

9 серпня в Білорусі відбуваються вибори президента, на яких чинний голова держави Олександр Лукашенко балотується на новий термін після 26 років правління.

Виборча кампанія супроводжувалася протестами і переслідуванням представників опозиції.